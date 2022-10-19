Иран ввел ответные санкции против Великобритании. В список попали физические лица, два телеканала, правительственные организации и компании.

«Министерство иностранных дел Ирана… объявляет о введении санкций против нескольких юридических и физических лиц Британии из-за их преднамеренных действий по поддержке терроризма и террористических группировок, поощрения и подстрекательства к терроризму», – заявили в МИД Ирана.

Ограничения коснутся иранского телеканала Iran International, который базируется в Великобритании, персидской версии телеканала Би-Би-Си, а также медиакомпаний Volant Media, Global Media и DMA Media.

Попавшие под санкции лица и компании не смогут получить визы и въехать в Исламскую Республику Иран, а их имущество, активы и счета будут заблокированы.

Ранее Великобритания ввела санкции против ряда высокопоставленных политиков и служб Ирана. В Лондоне обвиняют их в нарушении прав человека.