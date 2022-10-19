В ответ на санкции Европейского Иран намерен ввести рестрикции против четырех западных организаций, а также 15 должностных лиц ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Его слова приводит РИА Новости.

«Через несколько часов не менее четырех западных организаций и 15 должностных лиц, имевших отношение к наложению санкций и подстрекательствам к насилию и экстремизму во время последних событий, произошедших в Иране, будут добавлены в черный список, куда заносятся террористы и те, на кого Ираном наложены санкции. Детали, касающиеся этого вопроса, будут вскоре объявлены министерством иностранных дел», — сказал Абдоллахиян.

Санкции ЕС против Ирана, затронувшие 11 физических и 4 юридических лица, а также иранскую полицию нравов, появились на фоне серии протестов в республике в защиту прав женщин.