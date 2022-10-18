До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Германии Кристины Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме.

По ее словам, немецкая сторона передаст Украине бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО и антидронные системы

«Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом — огромный пакет на подходе», — отметила Ламбрехт.

Она добавила, что Германия не ставит для себя «красных линий» в вопросе поставки оружия для Украине, но готова поставлять то, что будет согласовано с союзниками.