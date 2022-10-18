Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Как пишет газета, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию, чтобы те окончательно согласовали условия дополнительных поставок оружия, в том числе двух типов ракет класса «земля-земля».

Украинские и американские чиновники ознакомились с данными разведки, согласно которым Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух иранских баллистических ракет малой дальности. Они способны наносить удар по целям на расстоянии 300 и 700 км, заявили собеседники WP.

«Эксперты считают новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели», — пишет издание.