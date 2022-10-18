Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что направил в Верховную раду законопроект о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании республики «спонсором терроризма». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, он предложил парламенту обратиться в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, НАТО и в другие международные организации, а также к правительствам третьих стран с призывом признать Иран страной — спонсором терроризма и ввести в отношении него новые санкции.