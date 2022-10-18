С начала полномасштабного вторжения в Украину были убиты по меньшей мере 6306 мирных украинцев, еще 9602 были ранены. Среди гражданских по состоянию на 16 октября пострадали 15 908, в том числе 6 306 погибли. Об сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Больше всего гражданских погибли из-за применение тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также из-за ракетных и авиаударов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину были убиты по меньшей мере 6306 мирных украинцев, еще 9602 были ранены. Среди гражданских по состоянию на 16 октября пострадали 15 908, в том числе 6 306 погибли. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Причиной большинства зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — сообщается в отчете.

Это касается, например, таких населенных пунктов, как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имелись многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, погибли 2 454 мужчины, 1 688 женщин, 197 мальчиков и 164 девочки, тогда как пол 36 детей и 1 767 взрослых пока не удалось установить.

Среди 9602 раненых — 283 мальчика и 201 девочка, а также 239 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с данными на 9 октября погиб один ребенок и еще девять были ранены.

Отмечается, что самым смертоносным месяцем для гражданских лиц остается март — по меньшей мере 3 284 погибших. В апреле, согласно данным ООН, количество смертей гражданских из-за войны снизилось до 692, в мае – до 466, в июне – до 374 и в июле — до 360. За первые пять дней войны с 24 по 28 февраля погибли 350 человек, за август — 305, за сентябрь — 302 и за половину октября — 173.

Согласно данным ООН, в октябре от оружия взрывного действия с большой зоной поражения умерли 164 человека и еще 487 были ранены, тогда как от мин и взрывоопасных предметов — последствий войны погибли 9 и были ранены 20 человек (4% общих потерь).

На контролируемые правительством территории, по данным ООН, в октябре пришлось 88% жертв.