В Швеции спустя 36 дней после выборов в парламент сформировано ультраправое коалиционное правительство.

Коалиционное правительство трех ультраправых партий – Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия и Христианско-демократическая партия получило вотум доверия в парламенте.

Ультраправая Демократическая партия в свою очередь заявила, что поддерживает новое правительство.

Оппозиционные Социал-демократическая партия, Партия зеленых, Левая партия и Центристская партия наоборот не поддержали новый состав Кабмина.

В ходе голосования в парламенте коалиционное правительство получило в итоге 173 голоса «против» и 176 голосов «за».