Это самое символичное фото, которое показывает, что собой представляют моральные качества российских военных летчиков. Об этом пишет главный редактор сайта «Цензор.НЕТ». Юрий Бутусов.

Бомбардировщик Су-34 с полной заправкой топлива и снарядов вылетел с аэродрома Ейск в Краснодарском крае, вероятно, для нанесения удара по Украине. Однако после взлета у самолета возникла неисправность, когда самолет летел над жилым массивом Ейска.

Вместо того, чтобы отвернуть бомбардировщик в сторону от жилых домов, российский летчик решил спасти только свою жизнь и катапультировался, не предприняв попытки отвернуть, и бросил свой самолет прямо на многоквартирный дом.

Дом пылает, рвутся боеприпасы, погибло не менее 10 человек, доступа ко всем пылающим квартирам до сих пор нет. А пилот спокойно приземлился на парашюте, хорошо заметном на фото. Спас свою шкуру, а что там с другими – неважно.

Российский пилот показал Ейску, что творят россияне в Украине – бросают неуправляемые бомбы по жилым домам, убивают без разбору. Летчик-убийца, которому не жалко ни своих ни чужих, который живет и летает ради зарплаты наемника.