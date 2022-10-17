Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз ввести санкции против Ирана за поставку России беспилотников. Об этом он сообщил в Twitter.

Кулеба отметил, что участвовал во встрече с европейскими коллегами онлайн во время утренней атаки РФ дронами по столице Украины.

«Я стал, наверно, первым министром, обратившимся к Совету министров иностранных дел ЕС из бомбоубежища – в Киеве сирены», – написал глава МИД Украины.

Он запросил у европейских союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы, а также призвал ЕС ввести санкции против Ирана за поставку оккупантам ударных беспилотников.

«9-й пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным», – написал Кулеба.