Евросоюз ввел санкции против 11 физических и 4 юридических лиц Ирана, включая иранскую полицию нравов, ответственных, по мнению ЕС, за репрессии в стране.

Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

«В соответствии с обязательством Евросоюза решать все вопросы, вызывающие озабоченность в отношении Ирана, включая ситуацию с правами человека, одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в нем.

В черный список включены, в частности, Иранская полиция нравов и ее руководитель.