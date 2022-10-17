В Одессе, Николаеве, Киеве и в других городах Украины активисты азербайджанской диаспоры с самого начала военного вторжения России поддержали украинский народ и армию, и это продолжается до сих пор. Все вместе стараются для общей победы. Об этом в интервью Minval.az заявил депутат Верховной рады от Одессы, представитель в Совете Европы Алексей Гончаренко.

— Как вы оцениваете действия нашей диаспоры во время войны России против Украины, и как в целом относитесь к Азербайджану?

— Азербайджан – замечательная страна. Я был в Баку и от этого города у меня остались только самые теплые впечатления – он очень красивый и колоритный. Ну и, конечно же, у меня много друзей из Азербайджана.

Еще до войны азербайджанская диаспора заявила о поддержке Киева и осудила действия России. Буквально пару недель назад читал новость, что в Житомирской области азербайджанская диаспора передала внедорожник для нашей армии. А в Ирпене, который очень пострадал от оккупации, компания SOCAR восстановила школу всего за два месяца. Поэтому мы действительно чувствуем поддержку, и я хочу сказать спасибо всем азербайджанцам, которые искренне помогают нашей стране. Хочу отметить семью Мамедовых – Эльчина и Гюндуза. Они большие друзья Украины.

— Что вы знаете об истории Карабахского конфликта, его урегулировании и какова, по-вашему, роль России в этом процессе?

— Несомненно, в Украине знают о конфликте в Карабахе и внимательно следят за ситуацией. Россия, конечно же, влезла и в этот конфликт. Россия в принципе любит везде влезать. Только вот последний раз, когда Армения обращалась за помощью, Путин ничего не сделал. Он только делал вид, что Россия такая великая и сильная, что она будет помогать. На самом деле Россия не может, по сути, ничего. Единственное, что она делала в последнее время – вбрасывала огромное количество фейков про Азербайджан. Это мы точно заметили. Моя позиция по этому конфликту простая: я поддерживаю территориальную целостность Азербайджана в его международно-признанных границах.

— Интересны ваши мысли о других конфликтах на территории бывшего союза и причастности к ним России.

— Давайте посмотрим на ситуацию с Грузией — Абхазия и Южная Осетия. Кто начал эту войну? Россия. Давайте посмотрим на Приднестровье, кто там в очередной раз влез? Россия. Я уже молчу про Крым и Донбасс, а теперь уже и полномасштабная война с Украиной. Россия везде влезает, где-то ей удается больше, где-то меньше, но они никак не могут успокоиться, они хотят воссоздать СССР.

— Считаете ли вы Азербайджан стратегическим партнером Украины?

— Считаю, Азербайджан действительно для нас — очень важный партнер. Давайте думать рационально: Азербайджан может помочь нам энергоресурсами, Украине это необходимо. Это принесет плюсы обеим сторонам. Ильхам Алиев заявил, что продолжит оказывать Украине гуманитарную поддержку. Понятно, что военная поддержка тоже приветствовалась нашим государством, но мы понимаем, что у вас есть своя необходимость укреплять военную мощь страны.

— Как вы относитесь к политике Анкары на фоне войны в Украине и к поддержке Турции?

— Турция очень помогает Украине, мы это ценим и благодарны президенту Эрдогану. Он помогает в обмене пленными, при его посредничестве заработал зерновой коридор. Турция неоднократно подчеркивала, что поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконные “референдумы”. Это последовательная политика Анкары, которая ведется еще с 2014 года. Ценим помощь компании “Байкар”, которая поставляет нам “Байрактары”. А главное, они заявили, что не будут продавать беспилотники России – и это очень важный сигнал.

— Некоторые СМИ и представители украинского шоу-бизнеса, и даже чиновники, недавно осудили Азербайджан и назвали его страной- агрессором. Чем обусловлено это отношение?

— В нашей стране есть много разных мнений, люди имеют право их высказывать. Но при этом мы понимаем, что политика Украины по отношению к Азербайджану не меняется. Я думаю, даже у друзей иногда бывают разногласия, но очень важно их проговаривать, и иметь конструктивный диалог. Ну и повторю еще раз: я поддерживаю территориальную целостность Азербайджана в международно-признанных границах. И эту позицию занимает Украина.

— Иран старается максимально поддержать Армению в конфликте с Азербайджаном и поставляет беспилотники России. Как вы расцениваете действия Ирана?

— Мы видим, что Иран выбрал сторону. Могу вам точно сказать по ситуации с Украиной – мы должны разорвать дипломатические отношения с Ираном. Их беспилотники атакуют наши мирные города. Я сам слышал звуки их “шахидов” – они частые гости в моей родной Одессе, к сожалению. Иран занял сторону и теперь является участником войны. Украина победит в этой войне и всегда будет помнить: кто друг, а кто враг. В этом плане — Иран явно не наш друг. Ну и не могу не воспользоваться моментом: я всячески поддерживаю оппозиционные митинги в Иране. Права человека в этой стране должны соблюдаться.

— Как вы рассматриваете Туран (союз тюркских государств), и видите ли Украину другом данного союза в будущем?

— Я думаю, что страны несомненно имеют право создавать любые союзы. Украина всячески приветствует мирные союзы, которые помогают развиваться экономическим и культурным связям тюркских государств. Украина, конечно же, будет другом и партнером этого союза. Украина, Турция и Азербайджан — это важные государства-партнеры.

— Что вы можете сказать о будущей судьбе ГУАМ?

— Все знаем, что ГУАМ — не особо активная организация. Думаю, война в Украине как лакмусовая бумажка: мы понимаем, какие организации действительно работают, а какие нужно уже закрывать. Чтобы не было организации ради организации.

— Погибшие за Украину азербайджанцы, кто они для вас?

— Все, иностранцы, кто поддерживают независимость Украины и добровольно воюют за Украину, вызывают уважение у каждого украинца. Потому что люди прекрасно понимают, что мы воюем со злом, воюем на своей земле, мы защищаем ее. Мы не захватчики. Поэтому я отношусь с глубоким уважением к азербайджанцам, которые решили поддержать нашу страну и пошли воевать. Также я сочувствую и соболезную азербайджанскому народу из-за потерь в этой войне. Поверьте, ваших граждан, которые погибли за нашу независимость, всегда будут помнить будущие поколения украинцев. Помимо граждан Азербайджана, которые участвовали в войне в Украине, есть и многие азербайджанцы по национальности, но граждане Украины. Понимаете, сейчас идет война не Украины с Россией. Идет война добра со злом. И я рад, что мы с вами вместе на стороне добра.

— И ещё, какой вы видите роль Украины, в случае победы, в европейском пространстве и в отношениях с бывшими республиками союза?

— После победы нам нужно будет проделать очень много работы. Мы идем в Европейский Союз — это закреплено в нашей Конституции, мы двигаемся по пути демократии и верховенства права. Нам нужно будет отстраивать страну, нужно наводить порядок и приходить в себя после того, что натворил тут Путин. К странам бывшего союза Украина всегда относилась уважительно. Другое дело, как эти страны относятся к нам. Россия и Беларусь – уже продемонстрировали свое отношение. Главные “братья”, которые всегда твердили как мы близки – оказались главными врагами. Но большая часть стран бывшего СССР открыто поддерживала Украину, и за это им большая благодарность.

Анар Натигоглу