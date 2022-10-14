Одного из пилотов рейса из Уфы в Анталию остановили пограничники, говорится в сообщении пресс-службы Azur Air, которая комментирует сообщения о снятии пилота с рейса из-за мобилизации. По данным компании, речь идет о рейсе, выполнявшемся 30 сентября.

«Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки», — сообщили в авиакомпании.

По словам источника РБК в Azur Air, пилот, о котором идет речь, спустя несколько дней снова начал выполнять рейсы. Собеседник в другой авиакомпании заявил, что перевозчики пока не получили от Минтранса или Росавиации официального ответа о бронях для членов экипажей. По его словам, неформально эта ситуация решается с помощью справок от компании, которые пилоты и проводники относят в военкоматы, но ситуации всегда индивидуальные и зависят от военкоматов.