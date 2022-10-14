Мир не должен выполнять ультиматумы России, поскольку это увеличит масштабы войны и нестабильности.

Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети «Твиттер».

«Мы не хотим мировой войны», — Эммануэль Макрон (президент Франции). Это же говорит Илон Маск (основатель SpaceX). Но точно не остановишь варваров, разрывая Украину! Напротив, выполнение ультиматумов России лишь масштабирует войну, сделает ее бесконечной, придаст миру нестабильность. Зло нужно остановить и наказать. Пора это понять», — заявил Подоляк.