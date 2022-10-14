В Беларуси под видом «проверки боеготовности» проводят скрытую мобилизацию. Об этом сообщило белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на первом этапе мобилизация не затронет крупные города, а в первую очередь будет сосредоточена на сельском населении.

«Один из источников сообщает, что водителей вызывают «на встречу». Другой — «повара, водители, технический и вспомогательный персонал». Возможно, речь идет о наборе на первом этапе тех военнослужащих, которые смогут обеспечить подготовку самих мобилизованных и снаряжение для них», — сообщает издание.

Напомним, сегодня в Беларуси объявили режим ограниченной контр-террористической операции.