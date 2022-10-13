Командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Мохаммад Пакпур объявил о проведении крупных военных учений на севере страны, сообщает Mehr.

«В ближайшие дни на северных границах страны в районе Арас (провинция Восточный Азербайджан. — ред.) на базе регионального командования КСИР „Ашура“ пройдут масштабные учения сухопутных войск КСИР под названием «Эхтедар» («Сила»)», — сообщил иранский военачальник.

Проведение крупных учений соответствует выполнению задач по годовому плану с целью повышения боеготовности сухопутных войск КСИР, отметил генерал Пакпур.