Azercell дополнил набор существующих услуг своей цифровой карты функциями Google Pay, Кешбэк и Cash-in, что позволяет пользователям безопасно осуществлять безналичные платежи и проводить прочие транзакции через приложение Kabinetim:

· Активация карты и кошелька – быстрый и удобный способ активировать карту через приложение Kabinetim без необходимости посещать центры продаж и обслуживания Azercell.

· Верификация «Знай своего клиента» (KYC) — сквозная цифровая идентификация на основе технологий распознавания лиц, помогающая верификации личности клиента в режиме реального времени.

· Google Pay и Apple Pay — безопасный и удобный способ осуществления безналичных платежей без необходимости раскрытия информации о карте третьим лицам.

· Кешбэк – возврат 5% безналичного платежа во всех супермаркетах, АЗС (автозаправочных станциях), аптеках, центрах продаж автозапчастей, и возврат 1% безналичного платежа во всех остальных пунктах торговли и услуг.

· Cash-in – возможность пополнения баланса карты через терминалы eManat.

· Переводы с карты на карту (Card to Card) – возможность перевода средств на карту любого местного банка без комиссии за обслуживание.

· Переводы с кошелька на кошелёк (Wallet to Wallet) — возможность перевода средств от одного держателя цифровой карты к другому без платы за обслуживание.

· Пополнение баланса в приложении — возможность пополнения баланса кошелька прямо в приложении Kabinetim без необходимости перехода в другие приложения.

· Оплата коммунальных услуг – возможность оплаты счетов за коммунальные услуги в приложении Kabinetim без комиссии.

· Изменение номера, подвязанного под кошелек – возможность смены мобильного номера, подвязанного под электронный кошелек абонента.

· Установка ПИН-кода карты – возможность создания и изменения уникального ПИН-кода карты.

Azercell продолжит расширять перечень услуг цифровой карты, которая будет представлена на рынке под торговой маркой «akart».

Следует отметить, что «akart» был спроектирован и разработан в сотрудничестве с PASHA Bank, Visa и AzInTelecom. Эмитентом цифровой карты выступил PASHA Bank.