Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Очевидно, что я буду продолжать с ним (Путиным — ред.) говорить. Когда будет необходимо, я буду с ним говорить», — сказал французский президент.

Он также сообщил, что его последний телефонный разговор с Путиным состоялся несколько недель назад, он длился два часа. Тогда речь шла об отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Макрон считает, что ему удалось в ходе этого разговора убедить Путина направить туда экспертную миссию.