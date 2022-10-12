Россия не имеет потенциала для нанесения постоянных ударов авиацией по территории Украины. Иранские беспилотники не способны нанести значительный ущерб.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, Россия развернула беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства как минимум с августа 2022 года, включая Shahed-136. Россия использовала Shahed во время большой волны ударов, нанесенных ею 10 октября 2022 года. Украинский Генеральный штаб сообщал, что Россия запустила в общей сложности 86 аппаратов Shahed-136 и сообщил, что 60% были уничтожены в воздухе.

Эти беспилотные летательные аппараты медленные и летают на малых высотах, что упрощает обнаружение одиночных летательных аппаратов с помощью обычных средств ПВО. По данным британской разведки, существует реальная возможность того, что Россия добилась определенного успеха, атаковав одновременно несколькими БПЛА.

Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку. «Вряд ли он будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать», — отмечают в Минобороны Британии.

«Поскольку российские тактические боевые самолеты все еще имеют ограниченное влияние над территорией Украины, отсутствие надежного, устойчивого и точного ударного потенциала оперативного уровня, вероятно, является одним из самых значительных пробелов в возможностях России в Украине», — говорится в сводке.