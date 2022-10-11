Среди наемников, участвовавших в 44-дневной войне со стороны Армении, были граждане России, Грузии, Ирана.

Об этом заявил старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров в ходе мероприятия, посвященного второй годовщине ударов, нанесенных армянскими вооруженными силами в Гяндже, передает АПА.

Ильгар Сафаров сообщил, что их личности были установлены в результате оперативно-следственных мероприятий:

«Приняты соответствующие решения, и эти лица объявлены в розыск. Независимо от того, гражданами какой страны они являются, они будут привлечены к ответственности по законам Азербайджана за совершенные ими преступления».