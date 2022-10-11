Литва приобретет в США партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставить их планируется в 2025 году.

Об этом в понедельник сообщил журналистам министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

«Соглашение о закупке HIMARS планируется подписать до декабря [текущего года]. Американская сторона на 90% заверила, что это произойдет до начала декабря», — сказал он.

Вильнюс намерен приобрести отдельную, как сказал министр, систему и восемь пусковых установок. По словам Анушаускаса, сумма контракта составляет около 60 млн евро. Как сообщил глава Минобороны, такие же закупки наметили Латвия и Эстония.