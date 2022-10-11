Миллиардер Юрий Мильнер сообщил в «Твиттере», что он и его семья летом 2022 года отказались от гражданства РФ. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию журналу Forbes.

«Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — сообщил бизнесмен.

Юрий Мильнер в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, после чего переехал в США.

Forbes в 2022 году оценил состояние Мильнера в 7,3 миллиарда долларов. Бизнесмен занял 15-е место в списке богатейших россиян, который составил журнал.

Это уже третий бизнесмен из числа бывших и действующих участников рейтинга, отказавшихся от гражданства РФ в последние месяцы, пишет российский Forbes.