Запад должен снять ограничения на поставки оружия в Украину. Об этом 10 октября на встрече с украинскими журналистами заявил заместитель главы МИД Чехии Ярослав Курфюрст.

«Должна быть отмена каких-либо ограничений, которые существуют на поставку оружия Украине. Настало время для еще большей поддержки Украины», — подчеркнул чешский дипломат.

Заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечны добавил, что ограничения, которые некоторые страны сами себе установили, не нужны были с самого начала.