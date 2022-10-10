Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшним ракетным ударом по Украине Россия не достигла ни одной военной цели, но навредила себе едва ли не больше, чем Украине. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Резникова, сегодняшняя массированная атака красноречиво свидетельствует о растерянности и нервозности военного командования РФ. Ведь она контрпродуктивна и будет иметь для России разрушительные последствия.

«Во-первых, Москва не достигла ни одной военной цели. Ни одной. Напротив – наши защитники и защитницы получили дополнительную мотивацию поскорее изгнать врага, обстреливающего города в тылу, где живут их близкие. Во-вторых, теперь не нужны дополнительные аргументы, чтобы доказывать: Россия – это государство-террорист, государство спонсор терроризма. Все, кто после этого попытается сотрудничать с РФ, отрицать террористическую сущность московского режима будут иметь очевидные проблемы с объяснениями», — заявил Резников.

Он отметил, что теперь все «российские лоялисты», окажутся на распутье. Им придется либо осудить действия Кремля, либо поддержать их. Также у российских деятелей, не одобряющих эти преступления, осталось совсем мало времени, чтобы проявить свое несогласие и отмежеваться публично.

«В-третьих, если в последние месяцы в разговорах с партнерами нам приходилось искать способы не допустить усталости от Украины, то теперь россияне все сделали за нас. Они ясно показали, что сознательно устраивают гуманитарный кризис, который ударит не только по Украине, а по всей Европе», — считает Резников.

Он также добавил, что уничтожение инфраструктуры жизнеобеспечения может спровоцировать новые волны беженцев в Европе. На этом фоне Украине будет гораздо проще объяснять, зачем очень быстро нужно дополнительное оружие, прежде всего средства ПВО и ПРО.

«В ближайшие дни во время встреч в формате Рамштайн и в штаб-квартире НАТО потребуется меньше слов. Россияне сами делают, чтобы максимально расширить список законных целей для нейтрализации рисков», — отметил Резников.

Министр обороны сказал, что для сегодняшнего массированного обстрела российскими войсками гражданских объектов в мирных украинских городах есть проверенное историей определение: «это хуже преступления – это ошибка».