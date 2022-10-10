Сегодня, 10 октября, в Кременчуге Полтавской области раздались звуки взрывов. В районе работает ПВО. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«В Кременчуге слышали взрыв. Оставайтесь в укрытиях. Не публикуйте фото и видео», — говорится в сообщении.

В Кривом Роге Днепропетровской области также раздались звуки взрывов. Местные жители сообщают, что в городе Роге слышны звуки взрывов. Воздушная тревога была объявлена уже после них.

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул заявил, что город атаковали дроны.