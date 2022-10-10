Критическая ситуация складывается в 127-ом стрелковом полку так называемого 1-го армейского корпуса РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Сформированный на скорую руку полк, решением командующего 49-ой армией, был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы РФ о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях продолжались перебои с водой и продовольствием.

Военнослужащие, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.