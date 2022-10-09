Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября — позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.