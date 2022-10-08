В воскресенье, 8 октября, продолжилось движение украинских военных на юге и востоке страны. При этом возле Бахмута защитники держат оборону.

Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«Продолжилось движение наших военных, СБУ, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в действиях на востоке и на юге нашего государства», — рассказал Зеленский.

По его словам, украинские военные продолжают сохранять позиции в Донецкой области и, в частности, на Бахмутском направлении. Сейчас там проходят очень жесткие бои.

«Хочу сегодня снова отметить наших воинов с 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр за мужество, за стойкость именно на этом направлении. Спасибо всем нашим зенитчикам и каждому, кто привлечен к противовоздушной обороне Украины», — добавил президент.