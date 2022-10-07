Студент Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Шахрияр Самадов, 2003 года рождения, покончил жизнь самоубийством.

Житель Масаллинского района Ш.Самадов повесился минувшей ночью в арендованной им квартире по адресу: проспект Гара Гараева, Низаминский район, передает Qafqazinfo.

Его тело было обнаружено около 01:00.

Следует отметить, что в 2019 году Шахрияр, окончивший среднюю школу №4 города Масаллы, поступил в UNEC , набрав 684,8 балла. Он также получал президентскую стипендию.

В прокуратуре Низаминского района ведется следствие.