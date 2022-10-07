Смерть Махсы Амини, после похорон которой по Ирану прокатилась серия протестов, не была вызвана ударами по голове или другим частям тела. Об этом говорится в распространенном в пятницу отчете Иранской организации судебной медицины.

«По результатам вскрытия [было определено], что смерть не была вызвана ударами по голове или другим жизненно важным органам или частям тела», — говорится в нем.

По информации судмедэкспертов, в возрасте восьми лет девушка перенесла операцию на мозге.