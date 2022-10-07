Двое бегущих от частичной мобилизации россиян доплыли до Аляски на небольшой лодке, сообщают американские СМИ со ссылкой на сенаторов штата и представителей правительства США.

Они плыли от поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе.

«Эти двое появились на этой неделе на пляже недалеко от Гэмбелла, крошечного поселения на северо-западной оконечности острова Святого Лаврентия примерно в 40 милях от материковой части России, откуда они сообщили, что бежали, «чтобы избежать обязательной военной службы», — сообщила пресс-секретарь сенатора Аляски Лиза Мурковски.

Мурковски и его коллега, сенатор-республиканец Дэн Салливан, заявили, что этот инцидент выявил необходимость усиления безопасности в Арктике, где все чаще заявляют о своем присутствии российские военные корабли и самолеты.

Береговая охрана передала российских беженцев в город Анкоридж, там будет решаться их дальнейшая судьба.