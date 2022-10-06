Завершено судебное расследование уголовного дела Расула Расулова, Орхана Сафарли и Руслана Мамедова, обвиняемых в связи со взрывом в ночном клубе «Location». На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор.

Так, Расул Расулов был признан виновным по предъявленным обвинениям, и приговорен к 5 годам лишения свободы, Орхан Сафарли – к 4 годам лишения. Руслану Мамедову назначено условное наказание с испытательным сроком.

Судья Фаиг Ганиев заявил, что Орхан Сафарли полностью возместил причиненный ущерб.