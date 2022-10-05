Издание The Wall Street Journal поговорило с аналитиками открытых данных и военными чиновниками и выяснило, что в ходе отступлений войска РФ оставили больше тяжелого вооружения, чем Украине поставили страны Запада за все время войны.

Так, по данным OSINT-проекта Oryx, ВСУ присвоили оставленные российскими войсками:

— 421 танк (320 от Запада)

— 445 боевых машин пехоты (210 от Запада)

— 192 боевых бронированных машины (40 от Запада)

— 44 реактивных систем залпового огня (70 от Запада)

— значительное количество артиллерийских снарядов советского стандарта, которые почти закончились у Украины.

Эти цифры приблизительные, отмечает WSJ. Реальное количество доставшейся ВСУ от России техники может быть еще больше.

Одна часть захваченной техники готова к немедленному использованию, другая перед возвращением на фронт ремонтируется, третья — серьезно поврежденная — разбирается на запчасти.