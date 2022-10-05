Стало известно, сколько населения будет переселено в Агдам на начальном этапе.

Об этом в ходе выступления на Азербайджанском Национальном Градостроительном форуме в Агдаме заявил специальный представитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, передает АПА.

Он отметил, что на начальном этапе в Агдам планируется переселить 10000 жителей.

«Надеемся, что к концу 2024 года все эти проекты – самое главное, жилые массивы, социальные учреждения, учреждения культуры, административные центры, детские сады — вся необходимая социальная инфраструктура в связи с историко-культурным центром города будет готова. С 2025 года мы вернем наших соотечественников в родной город Агдам», — сказал Гусейнов.