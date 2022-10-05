По меньшей мере 530 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в среду рано утром около города Хой на севере Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.
По их данным, число пострадавших может увеличиться в ближайшее время. По мнению главы городской службы спасения, многие жители получили различные травмы в результате того, что покидали свои дома непосредственно во время подземных толчков.
И будет их трясти ещё и ещё. Если посмотреть сообщения о землетрясениях в Иране за последние несколько месяцев, то видно, что их трясёт буквально каждый месяц, а иногда и чаще, с магнитудой в 5 баллов, плюс-минус, но до них не доходит, что это Земля и Небо их предупреждают. Их предупреждают, что надо прекратить, что необходимо покаяние и прекращение агрессивной политики и поддержки агрессора, необходимо отказаться от лицемерия, гордыни, высокомерия, надуманных мифов, необходимо отказаться от угроз и жестокости, как внутри страны, так и в отношении других стран и народов. Там, где скапливается слишком много негатива, там и трясёт. А там скапливалось десятилетиями. Земля хочет очиститься от всей этой тяжести и заразы, но пока только предупреждает, а если до людей не доходит, то может быть и гораздо хуже. Это, кстати, всех касается. Спитак — тому пример. Вообще, сейчас мы все вступаем в полосу природных катаклизмов и изменения лика Земли, но в настроенных КОНСТРУКТИВНО регионах Земли, в перспективе, будет процветание. До дашнаков и их персидских дружков это не доходит, дурными мифами живут. Азербайджан призван быть форпостом разумности, конструктивности и дружелюбия.
При том как я ненавижу фарсов и Иран как » государство» , не могу как человек радваться жертвам землетрясения. Не надо смешивать отношения между людьми и стихийные бедствия. В крайнем случае, можно игнорировать новость. Даже в Спиак Азербайджан по лал помощь, правда дашнаки её отклонили и по ходу еще сбили один самолет со спасателями. Но это на совести армян. Нельзя себя уподоблять обезьянам…
İran! Allah sizi qorusun! Allah sizi nə’haqq ağalardan rəhbərlərdən qorusun. Bizə düşmən yox dost olub bizimlə, bir yerdə,Allah yolunda haqq çihadı edəyəsiz AMİN!