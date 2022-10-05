По меньшей мере 530 человек получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло в среду рано утром около города Хой на севере Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

По их данным, число пострадавших может увеличиться в ближайшее время. По мнению главы городской службы спасения, многие жители получили различные травмы в результате того, что покидали свои дома непосредственно во время подземных толчков.