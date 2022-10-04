Украинские военные не дали российским войскам продвинуться в Донецкой области и отбили все вражеские атаки. При этом они нанесли успешные удары по противнику.

Об этом говорится в сводке Генштаба Украины.

В течение 4 октября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

При этом украинцы с помощью авиации нанесли 12 ударов. Подтверждено попадание по 2 опорным пунктам, 8 местам сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитным ракетным комплексам противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений;

на Северском направлении обстрелы зафиксированы в районе населенного пункта Писаревка Сумской области;

на Слобожанском направлении были вражеские атаки в районах населенных пунктов Стрелка, Волчанск, Варваровка, Ольховатка и Двуречная;

на Краматорском направлении враг осуществляет перегруппировку своих подразделений;

на Бахмутском направлении противник обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы более десяти населенных пунктов. В частности, Белогоровки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Зайцева и Яковлевки;

на Авдеевском направлении от вражеских обстрелов пострадала инфраструктура населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Константиновка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском обстрелах подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Зализничное , Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов;

на Южнобужском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Также в Генштабе добавляют, что в результате вражеских обстрелов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них — Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.

При этом подчеркивается, что вражеские солдаты деморализованы. Они покидают позиции, уходят на безопасное расстояние, уничтожают запасы боеприпасов, пытаются уничтожить мосты и переправы для замедления темпов наступления украинских войск.