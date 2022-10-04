Украинские военные освободили уже 1534 населенных пункта, которые располагаются в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Об этом говорится в отчете заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

«Уже освобождено 1534 населенных пункта. На территории Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей продолжается возобновление работы органов государственной власти», — рассказал он.

При этом на освобожденных территориях уже организована работа 1 445 гуманитарных штабов. Кроме этого, по словам Тимошенко, уже 500 населенных пунктов разминированы.