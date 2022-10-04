Украина показала себя достойным союзником, поэтому пора выполнять обещания, данные ей на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году. Об этом президент Эстонии Алар Карис написал в Twitter 4 октября.

Карис встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте и заявил, что Эстония всегда поддерживала политику открытых дверей НАТО. По его словам, Швеция и Финляндия должны как можно скорее стать союзниками НАТО.

Также Карис отметил, что Эстония поддерживает заявку Украины на членство в НАТО.

«Украина показала себя достойным союзником, так что пора выполнять обещания, данные в Бухаресте в 2008 году», – заявил он.

Кроме этого, президент Эстонии сказал, что Россия активизировала использование «энергетического оружия», поэтому нужно сделать так, чтобы она не смогла угрожать ни военными, ни энергетическими средствами, ни гибридной войной. По его мнению, Москва должна потерпеть неудачу в попытках подорвать стабильность в Балтийском море.