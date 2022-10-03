ANAMA продолжает операции по разминированию в Лачинском районе. Согласно информации ANAMA, в селах Забух и Сус Лачинского района во время операций по очистке домов от мин были обнаружены установленные врагом мины-ловушки.

Выявлены факты установления мин, приводящихся в действие при помощи проволочной ловушки, а также размещения ручных гранат под минами армянского производства ПМН-Г.

«Установка мин-ловушек, мин-сюрпризов, повышающих вероятность гибели, еще раз доказывает, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне», — информирует ANAMA.

