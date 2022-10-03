Во время продолжающихся протестов в Иране погибли как минимум 133 человека, из них более сорока — в городе Захедан. Об этом сообщает находящаяся в Нью-Йорке правозащитная организация Iran Human Rights.

Отмечается, что в Захедане протестующие требовали наказать начальника полиции, который, по их версии, изнасиловал 15-летнюю девочку. Некоторые жители города бросали камни в сторону здания полиции, а также подожгли автомобиль правоохранителей. Последние расценили это террористической атакой и открыли огонь. В результате, по разным данным, там погибли от 19 до 58 человек, еще сотни ранены.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября.