Владимир Путин может нанести удар по Великобритании из космоса, выведя из строя ее системы связи и изолировав ее от мира, считает глава штаба британского Минобороны, адмирал сэр Тони Радакин.

Он заявил, что у российского президента есть возможности для атаки, направленной на GPS и спутники связи. Тони Радакин обратил внимание на весь спектр вариантов, которые Путин может использовать против Запада, от диверсионных подводных лодок и ядерных ракет до информационной войны.

«У него есть возможности в космосе. Мы увидели пример этого в конце прошлого года, когда Россия взорвала объект в космосе, создавшем огромное количество мусора. У России есть ядерные возможности, Россия обладает подводными возможностями», — цитирует Радакина The Mirror.