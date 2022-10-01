Украинское военное командование предложило российским военным на Лиманском направлении сдаться в плен.

«Военнослужащие Российской Федерации! Силы обороны Украины захватили Лиман. Дальнейшее сопротивление не имеет смысла, вы окружены.

Для того, чтобы сдаться, вам необходимо выйти на ближайшую дорогу или населенный пункт, сложить оружие, дождаться представителя Вооруженных сил Украины и с поднятыми руками сдаться в плен <….>

Помните: своей власти вы не нужны. Для них вы пушечное мясо. Вы нужны своим близким дома», — предлагают украинские военные.