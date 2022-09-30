Рэпер Walkie, настоящее имя которого Иван Петунин, покончил с собой. Как сообщает Meduza со ссылкой на местные источники, тело 27-летнего парня обнаружили 30 сентября возле многоэтажки.

Ранее артист обратился к зрителям на своем телеграм-канале с заявлением.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых. <…> На свою душу я грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы», — заявил Петунин в предсмертном видео.

По его словам, у него была отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.

«Но мне кажется, что в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную», — добавил молодой человек.

Стало известно, что в день своей гибели рэпер выпустил новый альбом.

«Послушайте какие-нибудь из них, чтобы понять, каким я был человеком», — сказал Петунин на последнем видео.

