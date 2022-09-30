Украинские военные, 30 сентября, отразили атаки российских войск в районе 4 населенных пунктов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Россия продолжает сосредоточивать усилия на попытках полного захвата Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник продолжает обстрелы населенных пунктов из танков и артиллерии разных типов:
на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Уды, Стрелеча, Зеленое, Нескучное, Пристин и Купянск;
на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Голубые Озера;
на Бахмутском направлении — Соледар, Спорное, Бахмутское, Бахмут, Зайцево и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении — Авдеевка, Красногоровка, Водяное, Карловка, Первомайское, Тоненькое, Марьинка и Новомихайловка;
на Новопавловском направлении — в районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Пречистовка, Павловка, Времовка, Нескучное и Шевченко.
В Запорожском направлении активных наступательных действий противник не вел. Огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Железнодорожное, Дорожнянка, Новополь, Темировка, Белогорье, Гуляйполе, Малая Токмачка и Каменское.
На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них — Новогригоровка, Партизанское, Киселевка, Благодавка, Калиновка, Высокополье, Архангельское, Осокоровка и Белая Криница.
За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Зайцево, Одрадовка и Бахмутское.
Авиация сил обороны нанесла 9 ударов. Подтверждено поражение одного опорного пункта, трех районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 5 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия поразили шесть командных пунктов, тринадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада с боеприпасами, один зенитный ракетный комплекс и четыре средства ракетных войск и артиллерии врага», — говорится в сообщении.
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