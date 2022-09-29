Украинская армия не может наносить удары по российской территории только из американского РСЗО HIMARS. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Европейской правде».

По словам Оксаны Маркаровой, договоренность с США и Украиной о неприменении американского оружия по территории РФ касается только РСЗО HIMARS, а не всего поставленного арсенала вооружений. При этом никаких ограничений на применение любого оружия по аннексированному Крыму нет — это украинская территория.

«Я могу четко сказать, что Соединенные Штаты всегда не признавали незаконную аннексию Крыма, и с 2014 года по сейчас придерживались четкой позиции, что Крым – это Украина во всех его аспектах», — заявила посол.

Посол прокомментировала заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что западное вооружение нельзя использовать по российской территории. Глава оборонного ведомства говорил, что он заключил соглашение со Штатами, которое обязывает ВСУ не применять западное оружие для ударов по РФ. Теперь Маркарова внесла ясность в этот вопрос.