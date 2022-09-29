В освобожденном от оккупации Чугуевском районе Харьковской области Украины обнаружены останки погибшей азербайджанской семьи.

Тела 45-летнего Алишира Нуруллаева, его жены и несовершеннолетнего ребенка обезображены до неузнаваемости, передает Report.

В настоящее время группа наших соотечественников, проживающих в Харьковской области, организовать их захоронение достойнейшим образом в подходящем месте.

Следует отметить, что азербайджанская семья погибла в результате бомбежки, когда российская армия пыталась занять этот район.

Все три трупа оставались непогребенными до освобождения территории от оккупации.