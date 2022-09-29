Международный саммит «Центральная Азия — Россия» пройдет 14 октября в Астане, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

В этот же день в столице республики состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения следующих мероприятий: 13 октября — VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября — заседание Совета глав государств СНГ, 14 октября — саммит «Центральная Азия — Россия», — говорится в сообщении ведомства.