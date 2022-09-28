Находящийся с официальным визитом в Грузии первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев 28 сентября посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенному в одноименном парке в центре Тбилиси.

Азербайджанская делегация возложила венок к памятнику, с глубоким уважением почтив светлую память общенационального лидера.

Начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии сопровождали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, руководитель аппарата военного атташе полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов и сотрудники посольства.