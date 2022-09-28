Украинские силы укрепляют позиции около Лимана в Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая все новые населенные пункты.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение.

Эксперты ISW пишут со ссылкой на украинские источники, что в течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

Кроме того, американский институт сообщает, ссылаясь на российские источники, что украинская артиллерия держит под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения российских войск в городе, идущую через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.

О ситуации в районе Бахмута (единственного украинского города, где российские войска предпринимают активные наступательные действия) в сводке ISW сказано, что 27 сентября эти атаки закончились неудачей.