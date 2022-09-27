Реализации «крымского сценария» на захваченных Россией после 24 февраля территориях Украины будет означать, что Украине не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время заседания Совбеза ООН 27 сентября.

«Россия уже пренебрегает уставом ООН, уже нарушает правила. Это вопрос времени, когда они разрушат прочный международный институт, который еще может функционировать», – сказал он.

По словам Зеленского, Россия регулярно нарушает международный правовой порядок и провоцирует эскалацию.

«Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС и к тому, чтобы положить конец любым враждебным действиям против ядерных объектов на территории Украины. Это еще одно доказательство того, что Россия подводит мир к ядерной катастрофе. Угрозы применения ядерного оружия превратились в постоянный нарратив российской пропаганды. Это доказывает тот факт, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как она не в состоянии гарантировать безопасность мира», – считает президент.

Зеленский напомнил, что во время выступления на сессии Генассамблеи ООН он представил украинскую мирную формулу. Но ответом России на это стало объявление мобилизации.

«Россия намеренно фокусирует мобилизацию на территориях, которые она контролирует. Это касается не только Кавказа, Сибири, где было сделано все, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин коренного населения, но и на территории украинского Крыма… Мы считаем, что это геноцидная политика», – подчеркнул президент.

Говоря о проведении «референдумов» на захваченных Россией территориях Украины, Зеленский отметил, что украинцев заставляют голосовать под дулами автоматов.

«Всем известно, что результаты псевдореферендумов были заранее заготовлены. Также предоставляются ложные паспорта тем, кто проживает на этой территории. Аннексия территории – это самое жестокое нарушение устава ООН, а также попытка украсть территорию другого государства, попытка полностью стереть нормы международного права», – сказал Зеленский.

Он добавил, что «присоединением» украинских территорий к РФ власти России хотят вынудить украинцев мобилизоваться в российскую армию.

«Есть только один способ остановить это. Во-первых, полная изоляция России в ответ на все, что она делает. Это государство не может оставаться членом Совета безопасности с правом вето. Если такое государство проводит геноцидную политику прямо сейчас и стоит в шаге от радиоактивной катастрофы и угрожает ядерными ударами. Россию надо исключить из всех международных организаций. Если такое исключение трудно с процедурной точки, то надо приостановить ее участие», – считает президент.

Зеленский также призвал к более жестким санкциям против России и максимальной помощи Украине в войне.

«Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Это фундаментельная часть нашей безопасности. Также миру необходима архитектура безопасности, которая будет гарантирована. Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, реализация так называемого «крымского сценария» и еще одна попытка аннексии украинской территории будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия – это шаг, который ставит его один на один против всего человечества», – подытожил он.

