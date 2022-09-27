Большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Министерства обороны РФ.

Об этом заявил представитель оборонного ведомства России полковник Игорь Ищук в ходе круглого стола «Перспективы развития технологий беспилотных транспортных средств в РФ».

«Минобороны разработаны соответствующие тактико-технические требования, предъявляемые к беспилотным летательным аппаратам. И большинство производителей, к сожалению, не способны их выполнить. И основная проблема невыполнения — элементная база», — сказал он.

По словам представителя Минобороны России, в связи с данной ситуацией, военное ведомство «вынуждено идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БЛА в эксплуатацию в опытном режиме».